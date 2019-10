Väritön meikki sopii upeasti jokaiselle – näin se tehdään

MyStyle

Jos mustat ja murretut sävymaailmat houkuttelevat enemmän kuin kirkkaat, kokeile väritöntä syysmeikkiä. Tämä trendimeikki ei nimittäin viehkeile väreillä, vaan klassisilla rajauksilla.Paksut kissarajaukset tuovat mieleen 50-luvun Hollywoodin, mutta kun vaihdat mattaiset punahuulet nudensävyiseen kiiltoon, päivittyy tyyli Instagram-aikakauteen.Tiukat rajaukset on helpoin toteuttaa teräväkärkisellä ja tussimaisella eyelinerilla. Tarkoitus ei ole tussata koko matkaa kerralla, vaan tehdä rajaus pienissä pätkissä, jolloin hutiloinnin todennäköisyys pienenee.Panosta myös peitevoiteen levitykseen: keskity erityisesti tummien silmänalusten ja huulien ympärillä olevien epätasaisuuksien peittämiseen. Virheetön meikkipohja on olennainen osa lookia, sillä se nostaa hienovaraisen huulimeikin ja rajatun katseen valokeilaan. Unohda luomiväri kokonaan, mutta sudi katse auki erottelevalla ripsivärillä.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisissa 36/2019.