Huulissasi onkin kaksi rajaa – huulet näyttävät pulleammilta, kun hyödynnät niistä vähemmän tunnettua

Tavallinen huulten raja kulkee kohdassa, johon huulien oma pigmentti loppuu. Tälle alueelle useimmat levittävät huulipunan. Toinen huulten raja on aivan huulten oman sävyn yläpuolella.

Katso huulikiiltokikka ja muut huulimeikkineuvot videolta:

