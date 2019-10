MyStyle

Joko tunnet finnit imevän kasvoimurin? Esittelemme kauneudenhoidon kiinnostavat laitteet

1. Perusteelliselle puhdistajalle





2. Näppyaddiktille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Sileämpiin silmänalusiin

4. Pieneen hemmotteluun

5. Karvoituksen karttajalle

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/leena_sarvi_tama_kauneuslaite_lahtee_mukaan_matkoillekin

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/oletko-kuullut-jaderullauksesta-nama-asiat-sinun-kannattaisi-tietaa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/joko-olet-kokeillut-gua-sha-ihonhoitoa-kosmetologin-mukaan-ikivanha

Kasvojenpuhdistuslaitteet tulivat isoin elkein markkinoille viitisen vuotta sitten, mutta iso osa vekottimista katosi nopeasti ja vähin äänin. Foreon Luna-laitteet ovat kuitenkin jatkaneet kehitystään. Malliston uusin laite on suunniteltu mukailemaan eri ihotyyppien tarpeita.Puhdistuslaite saattaa kuulostaa turhakkeelta, mutta varsinkin tuhdimman kasvomeikin kanssa se tuntuu tekevän ihmeitä. Kevyt värinä ja pehmeät muovinystyrät yhdessä puhdistavat huokoset jo yhdellä pesukerralla läpikotaisin. Laitteessa on myös ihania hierontaohjelmia.Foreo Luna 3 -kasvojenpuhdistuslaite, 199 €Vaikka takaraivossa kaikuisi, että näppyjä ei saa puristella, on kiusausta vaikea vastustaa. Apuun saapuu ihohuokosten puhdistaja. Laite toimii imurin tavoin: se asetetaan näpyn päälle, ja laite imee epäpuhtaudet pintaan.Teoriassa ihoa ei tarvitsisi puristella lainkaan, mutta käytännössä näppyä pitää hieman painella ympäriltä, jotta tukos tulee kunnolla ulos ihosta. Imurin ansiosta iho jää kuitenkin vähemmälle rasitukselle, ja näppy on seuraavana päivänä poissa.Beurer FC 40 -ihohuokosten puhdistaja, 39,95 €Aasialaisesta silmänalusten lymfahieronnasta inspiraa­tionsa saaneessa laitteessa on kaksi vaihetta. Ensimmäinen imitoi sormilla tehtävää kevyttä, taputtelumaista hierontaa, toisessa laite sykkii pienissä pulsseissa, joiden luvataan vähentävän ikääntymisen merkkejä.Silmän­ympärysihon hoitoon tarkoitettu laite saattaa ensi katsomalta tuoda mieleen aivan muun käyttötarkoituksen. Muotoilu on kuitenkin käytännöllinen. Värähtely tuntuu miellyttävältä, ja aamuisen hierontasession jälkeen silmät ovat virkeämmät.Foreo Iris -silmänympärysihon hoitolaite, 139 €Kauneusgurut ovat ottaneet jadekivestä tehdyn rullan osaksi päivittäistä rutiiniaan, eivätkä ihan suotta. Jaderulla on täydellinen hemmotteluhetkiin ja silloin, kun kasvot kaipaavat juhlien ja niitä seuraavan aamun takia pientä ekstraa. Rullan isompi pää on tarkoitettu kasvoille ja kaulalle, pienempi rulla häivyttää turvonneita silmänalusia.Kivi tuntuu ihanan vii­leältä iholla, ja plasebovaikutusta tai ei, seerumi ja kasvovoide tuntuvat imeytyvän kasvoille erityisen tehokkaasti. Tämä jää käyttöön!Kicks Beauty Jaderulla, 24,50 €Valopulsseihin perustuva laite kuumentaa karvatupen ja katkaisee ihokarvan kasvun. Kun hoitoa toistaa tietylle alueelle vähintään kolme kertaa, voi karvankasvun saada täysin loppumaan. Laitteella voi käsitellä jalkojen ja käsien lisäksi tarkkojakin alueita, kuten kasvoja ja bikinirajoja.Laserin tavoin käsittely on hieman kivuliasta, mutta ei missään nimessä sietämätöntä. Karvan paksuudesta ja tummuudesta riippuen isomman alueen kertakäsittelyyn voi mennä jopa tunti. Kärsivällisyyttä siis vaaditaan.Remington IPL 8500 i-Light Luxe -karvanpoistolaite, 499,95 €Juttu on julkaistu alun perin Me Naisissa 37/2019.