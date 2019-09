Kampaajan yllättävä neuvo sai Annan luopumaan hiusten perinteisestä pyyhekuivauksesta – koskee luultavasti sinuakin

MyStyle

Kampaajan yllättävä neuvo sai Annan luopumaan hiusten perinteisestä pyyhekuivauksesta – koskee luultavasti sin

Froteella hankaaminen ei tee hiukselle hyvää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lopeta hankaaminen, taputtele

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/kuinka-usein-hiukset-oikeasti-kannattaa-leikata-kampaajat-antavat?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/ohuthiuksinen-usein-kampaajan-suosikkiasiakas-ja-6-muuta-asiaa-jotka?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/4-yleista-tapaa-pilata-hiukset-varmasti-kampaaja-neuvoo-valttamaan-jos?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/maailman-helpoin-ja-nopein-jakauskikka-jolla-hiukset-saa-nayttamaan?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article