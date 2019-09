MyStyle

Lakkaa kynnet kuin ammattilainen! Manikyristi neuvoo, kuinka monta kerrosta lakkaa kannattaa laittaa

Miten lakkauksesta saisi siistin ja kestävän?

https://www.popsugar.co.uk/beauty/How-Many-Coats-Nail-Polish-Do-You-Need-46586929

Kuinka kauan lakkaus ja lakan kuivuminen saa kestää. Millainen kynsilakan koostumus on.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kerrosmäärän nyrkkisääntö

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/kuumin-kynsitrendi-juuri-nyt-ihanan-kaytannollinen-8-kuvaa-todistaa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/ala_revi_nain_poistat_geelikynnet_kotikonstein?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/levittyyko-kynsilakka-epatasaisesti-yksinkertainen-kikka-ratkaisee?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/mita-kynnet-paljastavat-sinusta-ja-terveydentilastasi-listasimme-6?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article