Ovatko kengänpohjat kuluneet epätasaisesti tai kenkäsi lintassa? Jalkaterapeutti kertoo, mitä se kertoo jaloistasi

MyStyle

Ovatko kengänpohjat kuluneet epätasaisesti tai kenkäsi lintassa? Jalkaterapeutti kertoo, mitä se kertoo jalois

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kenkiin tukea ja kengät pois

Tukea antavat pohjalliset avuksi

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/haluatko-kauniit-ja-hyvinvoivat-jalat-tee-nama-nelja-asiaa-paivittain

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/miksi-naisella-pitaisi-olla-siro-jalka-jalkaterapeutti-kertoo-mita-liian-pienista

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/tallaisia-kenkia-jalkasi-rakastavat-unohda-vanhat-saannot-ja-valta-virheostokset