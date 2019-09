Musta huulipuna on nousemassa jättitrendiksi – hyödynnä meikkitaiteilijoiden kikat, jos arastelet vahvaa tyyliä

MyStyle

Musta huulipuna on nousemassa jättitrendiksi – hyödynnä meikkitaiteilijoiden kikat, jos arastelet vahvaa tyyli

Kolme kikkaa huulipunatrendiin

Vältä liian peittäviä koostumuksia. Jos päätät hankkia mustan huulipunan, valitse ainakin ensialkuun peittävän ja intensiivisen värin sijaan tuote, joka on koostumukseltaan hieman läpikuultava. Hyödynnä huulikiiltoa ja kasvopaperia. Kokeile huulipunan sijaan mustan sävyistä, läpikuultavaa huulikiiltoa. Levitä sitä reilu kerros ja taputtele sitten huulia pari kertaa kasvopaperilla saadaksesi ylimääräisen tahman pois. Taputtelun ansiosta huulien oma vaaleanpunainen sävy ei erotu niin selkeästi, jolloin musta sulautuu paremmin erilaisten ihon sävyjen kanssa. Kokeile myös lisätä huulikiilto syvän viininpunaisen huulipunan päälle. Yhdistä toiseen väriin. Käytä mustaa luottohuulipunasi päällä. Alle sopii käytännössä mikä tahansa väri, joten voit myös testailla eri yhdistelmiä. Musta päällyskerros tuo lookiin syvyyttä ja ulottuvuutta. Varmista, että huulten reunat pysyvät tarkkoina ja siisteinä viimeistelemällä tyyli mustalla huultenrajauskynällä. Samaan tarkoitukseen soveltuu myös silmänrajauskynä.

