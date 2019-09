Muotitalo Gucci julistautui hiilineutraaliksi – suomalaiset asiantuntijat kertovat, voiko päästökompensoituja vaatteita ostaa huoletta

MyStyle

Muotitalo Gucci julistautui hiilineutraaliksi – suomalaiset asiantuntijat kertovat, voiko päästökompensoituja

Voiko yritys maksaa itsensä hiilineutraaliksi?

Maailmasta löytyy tällä hetkellä vain rajallinen määrä keinoja ja projekteja, joilla hiilidioksidia voidaan sitoa ilmakehästä.

Jos firman tehtävä on myydä mahdollisimman paljon vaatteita, sen toiminta ei ole kestävällä pohjalla.

Päästökompensointi ei ratkaise pikamuodin ongelmaa

Jos kuluttajat käyttäisivät ostamiaan vaatteita nykyistä kaksi kertaa pidempään, vaateteollisuuden päästöt vähenisivät yli 40 prosenttia.





Lopetetaan koko muotiala?

Ostamista lopettamalla ei ratkaista kaikkia ongelmia.

Parempia tapoja tehdä vaatteita

Hiilineutraaliksi julistautuminen ei riitä ainoaksi toimenpiteeksi. Ilmastokompensointi on siirtymistä suoraan helppoon vaihtoehtoon.

Näin suuri rooli on kuluttajalla

Puolet vaatteen päästöistä syntyykin kotona

Harvemmalla pesulla saa pienennettyä pukeutumisen ilmastovaikutuksia.