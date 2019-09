Miltä näyttää pukeutumistyyli, jonka tarkoitus on olla herättämättä huomiota? Tyrmäävän hyvältä, osoittaa Anni Korkman

MyStyle

Miltä näyttää pukeutumistyyli, jonka tarkoitus on olla herättämättä huomiota? Tyrmäävän hyvältä, osoittaa Anni





Vaatteiden arkkityypit kiinnostavat





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mallitoimiston listoille jo 15-vuotiaana





Kuvaile tyyliäsi

Mikä on luottoasusi?





Miten Lontoo vaikutti tyyliisi?

Mitä muuttaisit muodissa?

Kuka on vaikuttanut tyyliisi eniten?

Millainen on kotiasusi?

Millainen on suhtautumisesi kauneudenhoitoon?





Mistä saat tyyli-inspiraatiota?

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/muoti/muotisuunnittelija-tara-jarmonin-tyyli-muuttuu-kolmen-eri-kodin-mukaan

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/muoti/onko-vaatekaapissasi-ihan-vaara-jarjestys-asiantuntija-kertoo-miten-se

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/muoti/katse-kinttuihin-syksyn-rento-tyomuoti-ei-turhaan-jaykistele