MyStyle

Valitse suosikkisi syksyn 7 trendikkäimmästä kynsilakkasävystä









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/varo-nakkisormiefektia-valitse-kynsilakka-ihosi-savyn-mukaan

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/5_tapaa_saada_kynsilakka_kestamaan

Jos kukaan on ikinä tohtinut tuomita ruskean kynsilakan tylsäksi, osoittaa Mavalan syvänruskea sävy ennakkoluulot turhiksi. Pähkinänruskea väri imartelee kaikenpituisia kynsiä ja itse asiassa näyttää jopa paremmalta lyhyissä kuin pitkissä kynsissä. Sävy Walnut Grove, 5,20 €.Mikä sävy kuvaisikaan syksyä paremmin kuin marjapuuronpunainen? Murrettu väri on maltil­lisempi versio kirkkaanpunaisesta, mutta yhtä lailla naisellinen ja klassinen valinta. Essencen This Is Me -geelilakka, sävy Enough, 1,99 €.Vaihda kesäinen purkkapinkki puuteriseen vanhaan roosaan. Hempeä sävy on superneutraali, mutta antaa käsiin huolitellun ilmeen. Sävyssä on mukana sekä kylmiä että lämpimiä vivahteita, minkä ansiosta se sopii ihoon kuin ihoon. Idun Minerals -lakka, sävy Topas, 11 €.Täydellinen syysilta tiivistyy villasukkiin, romanttiseen komediaan ja lasilliseen punaviiniä. Viimeistele pyhä kokonaisuus värittämällä kynnetkin tyylikkään viininpunaisiksi. Yves Saint Laurentin lakassa on kaunis ruosteen vivahde. Sävy Bordeaux Underground, 28,50 €.Musta on tänä syksynä ehdottoman salonkikelpoinen lakkavalinta. Sävy tasapainottaa värikkäitä neuleita ja näyttää erityisen hyvältä nahkatakin kanssa. Chanelin syvänmustassa sävyssä on kauniisti kiiltävä pinta, ja jo yhdellä kerroksella kynsiin saa peittävän lopputuloksen. Sävy Pure Black. 32,50 €.Paahdettu toffee on syksyn sävyistä kaikkein leikkisin. Erikoinen väri kiinnittää takuuvarmasti huomiota, mutta juuri sopivan hienotunteisesti. Toffeensävy muuttaa täysin muotoaan, kun sen viimeistelee mattapinnan jättävällä päällyslakalla. Essien kynsilakka, sävy Set in Sandstone, 14,40 €.Ruskeaan taittavat nuden sävyt saattavat näyttää hieman vaisuilta ensi näkemältä, ja ne pääsevätkin oikeuksiinsa vasta kynnelle levitettynä. Vähäeleinen vaaleanruskea näyttää upealta kaikkien ihonsävyjen rinnalla ja on samalla supertrendikäs. Dior-kynsilakka, sävy 4 p.m., 32,50 €.Juttu on alun perin julkaistu Me Naisissa 36/2019.