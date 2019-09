MyStyle

Tällaisista vaatteista intoillaan nyt Euroopan muotipääkaupungeissa

Kööpenhamina: ruutua, ruutua ja ruutua





Milano: hulmuavia helmoja ja puuterisävyjä





New York: pilottirotsi niskaan





Pariisi: mallia herroilta





Tanskattaret ovat heittäytyneet tänä syksynä ruuturouviksi. Maksimalisti yhdistää kaikenvärisiä ja -kokoisia ruutuja. Minimalisti tyytyy yhdistämään ruutua farkkuihin ja seesteiseen beigeen väripalettiin.Veistoksellisen ilmava asu italialaisittain syntyy vekkihameesta ja yhden sävyn väripaletista. Skarpit nahka-asusteet viimeistelevät tyylin.Nykkiläisten syystyyli on yhdistelmä Lentäjä- ja Matrix-leffojen puvustusta. Pilottirotsi ja beiget raksapöksyt ovat must.Ranskattaret ovat androgyynin tyylin pioneereja. Tänä syksynä he kokoavat asunsa leveälahkeisten herrainhousujen ympärille.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisten numerossa 37/2019.