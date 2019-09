MyStyle

Haaveiletko pitkistä hiuksista? Ammattilainen kertoo, miten hiusten kasvunopeuteen voi vaikuttaa

Pidä latvat kunnossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pidä hiuspohja kunnossa

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/haaveissa-lyhyt-tukka-kysy-itseltasi-nama-6-kysymysta-ennen-leikkaamista

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/ratkaisu-ohuttukkaisen-ikuisuuspulmaan-kampaaja-neuvoo-miten-hiuksista

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/lisaa-kuohkeutta-hiuksiin-kampaaja-kertoo-miten-suoratukkaisten