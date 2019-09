Suosikkitubettajat Mikael, Roni ja Jaakko kertovat, mistä stressaavat ulkonäössään: ”Kaikki ei aina ole sitä miltä sosiaalisessa mediassa näyttää”

MyStyle

Suosikkitubettajat Mikael, Roni ja Jaakko kertovat, mistä stressaavat ulkonäössään: ”Kaikki ei aina ole sitä m

Mikael Sundberg, 23: "Eroavaisuuksien ansiosta sinä olet juuri sinä"









Ihmisen pituus ei määritä sitä, onko tämä hyvä tyyppi vai ei.

Roni Bäck, 25: "Muiden mielipiteiden painoarvo on pyöreä nolla"





Täysin tuntematon ihminen tuli kertomaan, ettei hiusteni väri ollut hänen mielestään kiva. Varmaan viimeistään siinä vaiheessa tajusin, että miksi turhaan pahastua muiden ihmisten mielipiteistä.

Jaakko Parkkali, 23: "Tykkää itsestäsi enemmän!"





Olemme kaikki kauniita juuri tällaisina kun olemme.