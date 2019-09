MyStyle

Tässä ovat loppuvuoden trendikkäimmät punaiset hiusvärit – katso kuvat hehkuvista sävyistä

Veriappelsiini

https://www.instagram.com/p/B2FW430ApQZ/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/B2kFulQAdF9/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/B2k8xhnFIrq/?utm_source=ig_embed

Red velvet

https://www.instagram.com/p/Bi8xovUBVzu/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/BfWf2X7AInQ/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/BvP7fM9g0LU/?utm_source=ig_embed

Mansikkablondi

https://www.instagram.com/p/B2jUxZroso8/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/B2PYIsAH_Xu/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/Bn0sLUIgfOC/?utm_source=ig_embed

Iltarusko

https://www.instagram.com/p/B19gxIjnNg-/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/B2lpSGgBfeV/

https://www.instagram.com/p/B0Dd0WxHeUE/?utm_source=ig_embed

Ruosteinen kupari

https://www.instagram.com/p/B2j9uBsFVSh/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/Bv4Zumfga6J/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/BouosyjnpEj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=dlfix

