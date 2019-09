Perheenisä seurasi kaupassa ja ivasi – 10 suomalaisnaista kertoo, miten valtavirrasta poikkeava ulkonäkö vaikuttaa elämään

MyStyle

Perheenisä seurasi kaupassa ja ivasi – 10 suomalaisnaista kertoo, miten valtavirrasta poikkeava ulkonäkö vaiku





Jenni saa kuulla toistuvasti olevansa pelottava

”Muste iholla ei tee ihmisestä huonoa”

Perheenisä seurasi kaupassa ja hoki









Kysellään, onko kotona kaikki hyvin





Pikkutytön ihailu hymyilytti





Arpi jäi muistuttamaan omenapuusta putoamista





”Just sitä mitä mä haluan olla”





Lapset ja vanhukset suitsuttavat









Muiden mielipiteet eivät vaikuta





”Oletetaan, että tämän näköinen nainen pitää klubilla takapuolen kourimisesta”





”Yritetään ehdotella imemään tuntemattomien sormia”





”Olen onnellinen tällaisena”