MyStyle

Lettikampaukset sopivat niin lenkkipolulle kuin punaiselle matolle! 8 syytä rakastaa niitä

1. Ne näyttävät ihanalta

2. Niistä on moneksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





3. Ne onnistuvat kaikilta osaamistasosta riippumatta





4. Ne sopivat yhtä lailla sekä arkeen että juhlaan

5. Ne käyvät kaikille hiusten pituudesta riippumatta





6. Ne toimivat säällä kuin säällä

8. Ne ovat aina trendikäs valinta





Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/8-helppoa-juhlakampausta-jotka-onnistuvat-tumpeloltakin-kokosimme?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/nyt-tulee-helppo-lettikampaus-jolla-ohuetkin-hiukset-saa-nayttamaan?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/kuinka-perusponnari-viedaan-meghan-markle-tasolle-5-keinoa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/6-vinkkia-kaunis-lettikampaus-lyhyisiin-hiuksiin?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article