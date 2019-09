Heitä seuraavat tuhannet: Suomalaiset somevaikuttajat paljastavat itsensä filttereiden ja meikin takaa – ”Rakensin itsevarmuuteni ulkonäön varaan”

MyStyle

Heitä seuraavat tuhannet: Suomalaiset somevaikuttajat paljastavat itsensä filttereiden ja meikin takaa – ”Rake

Nea Lindberg, 22: ”Silti mietin, etten ole tarpeeksi kaunis ja suosittu”





Meissä kaikissa on paljon muutakin kuin ulkonäkö.













Sara Tarnanen, 27: ”Kukaan tässä maailmassa ei saa vapaakorttia ympäristön paineista”

Kellään ei ole niin virheetön iho, naarmuttomat jalat tai siloiset reidet, mitä kuvat antavat monesti ymmärtää. Täydellisten kuvien takana on usein kokonainen tiimi.

















Eeva Kaipainen, 34: ”Hatunnosto kaikille, jotka selviävät nuoruudestaan ilman arpia”

Me yksilöinä olemme isosti osana luomassa paineita niin muille kuin itsellemmekin.









Hanna Kinnula, 22: ”Ne, ketkä tietävät minut vain somesta, eivät varmaan edes tunnista, jos kävelen kadulla vastaan”

Jo muokkaukset tekevät kuville paljon ja saavat ne näyttämään moninkertaisesti paremmilta.