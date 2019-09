MyStyle

Ovatko tässä ensi vuoden isoimmat meikkitrendit? 6 tyyliä, jotka on nähtävä

Meikki kuin akvarellimaalaus

https://www.instagram.com/p/B2WoPYTnD5s/

https://www.instagram.com/p/B2YzLFElY72/

Väriläiskät katseenkiinnittäjinä

https://www.instagram.com/p/B2evBiYBEVQ/

https://www.instagram.com/p/B2ZdzHqhJRh/

Luonnollinen look

https://www.instagram.com/p/B2glUNCAibF/

https://www.instagram.com/p/B2R_uXKo_VN/

Vahvat silmänrajaukset

https://www.instagram.com/p/B2cV_LYHQTI/

https://www.instagram.com/p/B2Wz5IKnGnN/

Mustat huulet

https://www.instagram.com/p/B2ZgwSwnCpC/

https://www.instagram.com/p/B2Rfk_MDu-v/

Kirkas huulipuna + luonnolliset ripset

https://www.instagram.com/p/B2biTpAg8gg/

https://www.instagram.com/p/B2W3N8tDl5M/

Kimalluskimara

https://www.instagram.com/p/B2QSb1QAmat/

https://www.instagram.com/p/B2egg0Dl4Oh/

