Veronica kannustaa kurvikkailla kuvillaan kaikkia naisia pukeutumaan bikineihin – 6 tavallista suomalaisnaista, joita sinäkin haluat seurata

Veronica kannustaa kurvikkailla kuvillaan kaikkia naisia pukeutumaan bikineihin – 6 tavallista suomalaisnaista

Anoreksiasta hyvää itsetuntoon: ”Voin sanoa pitäväni kaikesta kropassani”





https://www.instagram.com/p/B02jNXXhYJb/

https://www.instagram.com/p/B0a_BlVBCWQ/

https://www.instagram.com/p/Bwtr80WgfOF/

”Parasta kropassani on se, että olen terve ja pystyn liikkumaan”

https://www.instagram.com/p/By3NG4-g7W1/

https://www.instagram.com/p/B0t2ZCoAKJH/

Itsetunto koheni vasta fitnessin lopettamisen jälkeen

https://www.instagram.com/p/BwwwoM1hgmT/

https://www.instagram.com/p/B1DLM8SBWIT/

”Kesti kauan ymmärtää, että tanssiminen ei ole kiinni koosta”

https://www.instagram.com/p/Bt_5s_CBh-L/

”Aikuisilla on luonnollisesti suurin vastuu nuorten kehonkuvapaineista”

https://www.instagram.com/p/B1MWAHjjBL7/

https://www.instagram.com/p/BwpN3nRHt_Y/

https://www.instagram.com/p/ByAMXuGnBfn/

”Suosittelen kaikkia tarkastelemaan minkälaista materiaalia netissä seuraa”

https://www.instagram.com/p/Bzmy9-shur-/