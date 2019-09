Vivi testasi, kuinka helposti kuvia voi muokata – rinnat suurenivat ja vatsa litistyi hetkessä, mutta suurin muutos tapahtui mielessä

MyStyle

Vivi testasi, kuinka helposti kuvia voi muokata – rinnat suurenivat ja vatsa litistyi hetkessä, mutta suurin m





Katso video! Jutun yllä olevalta videolta näkee, kuinka muokkaaminen sujuu ja mitä kuville saa aikaan muutamassa minuutissa









Ihan jokaisessa piirteessä tuntuu olevan vallitsevien kauneusihanteiden mukaan parantamisen varaa.

















Suurin muutos tapahtui pään sisällä

Ajatus rintojen muokkaamisesta muutenkin kuin puhelimen ruudulla käväisi mielessä vahvempana kuin koskaan.

Testin tulos: Ei enää ikinä

Heti perässä seurasi kuvottava olo siitä, että parannellulle kehonkuvalle voi sokaistua näin nopeasti.

Some aiheuttaa ulkonäköpaineita 83 prosentille suomalaistytöistä