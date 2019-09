Meikkituotteet, jotka sopivat herkälle iholle

MyStyle

Elizabeth Ardenin voidemaisessa Ceramide Cream Blush -poskipunassa on mukana kosteuttavia keramideja, ja väri pysyy kauniina iholla kakkuuntumatta. 39,90 €. BTB13-sarjan Heleyttäjä-voide antaa iholle hehkua sellaisenaan tai sekoitettuna meikkivoiteen joukkoon. 38 € / 30 ml. Herkästä ihosta puhuttaessa ei sovi unohtaa silmiä: ohut silmänympärysiho ärtyy erityisen helposti. Lumenen Nordic Chic Sensitive Touch -ripsiväri on hellä silmille ja helppo poistaa lämpimällä vedellä. 14 €. Minimoi ihoärsytys levittämällä meikkivoidetta koko kasvojen sijaan vain niihin kohtiin, jotka kaipaavat tasoitusta. Avénen Couvrance-meikkivoide levittyy helposti myös sormin ja jättää kuulaan pinnan. 19,75 € / 30 ml. Meikkipohjan viimeistelyyn tarkoitettu Physicians Formula Mineral Wear Loose Powder SPF 15 -irtopuuteri antaa kevyttä peittoa ja iholle jää kivan raikas tunne. 16,90 €.

Ihon herkistymiseen ei ole aina olemassa selvää syytä, ja siksi sopivien meikkienkin löytäminen voi viedä aikaa.Punoitus ja ihon kutina pysyvät kurissa ensi sijassa oikeanlaisilla hoitotuotteilla, mutta meikeilläkin on yllättävän paljon merkitystä.Meikkivoidetta valitessa herkkähipiäisen kannattaa etsiä tuotteita, jotka ovat hajusteettomia, hypoallergeenisia ja dermatologisesti testattuja. Fysikaalisella aurinkosuojalla varustetut mineraalimeikit sopivat lähes tulkoon kaikille.Mitä lyhyempi inci-lista, sitä todennäköisemmin mukaan ei ole mahtunut allergisoivia tai ihoa ärsyttäviä aineosia.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisissa 35/2019.