MyStyle

Itsevarmana vaikka ilman vaatteita – näin hellit ja hoidat kroppaa ja ihoa

Puhdista ja kuori

Moni puhuu itselleen tuomitsevasti ja vertailee itseään toisiin ihmisiin tiedostamatta. Puhu itsellesi kuin puhuisit rakkaalle ystävällesi. Tämä saattaa kuulostaa kliseiseltä, mutta toimii oikeasti!





Trendikkäät hedelmähapot ovat löytäneet tiensä myös vartalonhoitoon. Mario Badescu A.H.A. Botanical Body Soap -suihkugeeli kuorii ihoa hellästi papaija- ja greippiuutteilla, 8,40 € / 236 ml.

ovat löytäneet tiensä myös vartalonhoitoon. Mario Badescu A.H.A. Botanical Body Soap -suihkugeeli kuorii ihoa hellästi papaija- ja greippiuutteilla, 8,40 € / 236 ml. Jos ihossa on pieniä arpia tai epätasaisuuksia, kokeile kotona tehtävää mikroneulausta. Kahden kuukauden hoitojaksona tehtävä neulaus edistää kollageenin tuotantoa. Swiss Clinic Body Microneedling Home Treatment -setti, 119 €.

tai epätasaisuuksia, kokeile kotona tehtävää mikroneulausta. Kahden kuukauden hoitojaksona tehtävä neulaus edistää kollageenin tuotantoa. Swiss Clinic Body Microneedling Home Treatment -setti, 119 €. Ennen suihkua minuutiksi iholle levitettävä St. Tropez Gradual Tan One Minute Pre-Shower Mousse antaa kevyen päivetyksen, jota voi syventää useamman päivän käytöllä, 30,90 € / 120 ml.

Kosteuta ja hoida

Jos huomaat arvostelevasi mielessäsi tai ääneen jotakin kehonosaasi, totea, ”okei, tällainen havaintotuli tehtyä”, ja mieti heti perään jokin positiivinen havainto toisesta kohdasta kroppaa.





Ärtynyt tai erittäin kuiva iho nauttii, kun perusvoiteen sekaan sekoittaa muutaman tipan hoitoöljyä. Olivia Klein Oil Wash & Care -hoitoöljy, 20,50 € / 100 ml.

iho nauttii, kun perusvoiteen sekaan sekoittaa muutaman tipan hoitoöljyä. Olivia Klein Oil Wash & Care -hoitoöljy, 20,50 € / 100 ml. Vartalovoidepuikko on erittäin kosteuttava ja kätevä ottaa mukaan vaikka treeneihin tai töihin. Kora Organics Noni Glow Body Balm, 39 € / 75 g.

on erittäin kosteuttava ja kätevä ottaa mukaan vaikka treeneihin tai töihin. Kora Organics Noni Glow Body Balm, 39 € / 75 g. Kaunis pumppupullo kelpaa näytille, Natura Siberica Flora Siberica Altai Sea-Buckthorn -vartalovoide, 9,90 € / 300 ml.

Korosta ja kimalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puhu kaikista vartaloista myönteisesti. Näin teet oman osasi muutoksessa kohti kehopositiivisempaa kulttuuria. Muista myös miettiä, missä kaikessa oletkaan hyvä. Jokainen meistä on niin paljon enemmän kuin vain ulkonäkö.





Hieman hehkuva ja sävyttävä Vita Liberata Body Blur HD Skin Finish -voide on ideaali avonaisen kesämekon kumppaniksi antamaan dekolteelle lisätehoja, 38 € / 100 ml.

ja sävyttävä Vita Liberata Body Blur HD Skin Finish -voide on ideaali avonaisen kesämekon kumppaniksi antamaan dekolteelle lisätehoja, 38 € / 100 ml. Säärille saa saman tien kauniin sävyn, joka lähtee pois seuraavassa pesussa, James Readin Body Foundation Wash Off Tan -voide, 26 € / 100 ml.

saman tien kauniin sävyn, joka lähtee pois seuraavassa pesussa, James Readin Body Foundation Wash Off Tan -voide, 26 € / 100 ml. Kuivaöljy tehokosteuttaa kroppaa ja jättää kivan hehkuvan pinnan, Nuxen kimaltava Huile Prodigieuse Or, 31,50 € / 50 ml.

Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/me_naiset_riisui_talta_nayttaa_naisen_vartalo

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/5-syyta-miksi-suomalaisen-naisen-persjalkainen-vartalotyyppi-evoluution-ehdoton

Kropasta kannattaa pitää huolta yhtä rutiininomaisesti kuin kasvoista. Kädenlämpöinen vesi on iholle huomattavasti hellempi kuin tulikuuma suihku, joka kuivattaa. Kerran viikossa tehty kuorinta pitää kantapäät ja hartiat sileinä. Kun keho on puunattu pehmeäksi, älä hankaa pyyhkeellä vaan kuivaa iho taputtelemalla kuivaksi.Itsevarman nakuilun salaisuus ei ole niinkään siinä, miltä kroppa näyttää, vaan siinä, miltä itsestä tuntuu. Jos itsestään alkaa etsiä yksittäisiä korjattavia kohtia, voi niitä varmasti löytää loputtomiin. Olennaisinta on hoitaa kehoa kokonaisuutena.Hyvin hoidettu iho tekee ihmeitä myös itsetunnolle. Tee kosteusvoiteen käyttämisestä päivittäinen tapa. Veden juonti ja riittävä hedelmien ja kasvisten syönti pitävät ihon hyvännäköisenä ja antavat itselle terveellisen fiiliksen.Jokainen saa tehdä omalle kropalleen mitä haluaa. Ripsienpidennyksiä, suihkurusketusta tai vaikkapa implantteja ei tarvitse pyydellä anteeksi tai selitellä kenellekään.Suosikkikohtiaan saa helposti korostettua kotikonstein. Dekoltee, sääret ja käsivarret näyttävät erityisen hyvältä pienen hohdon kanssa. Helppokäyttöisellä itseruskettavalla saa tehtyä ilman turhaa hösellystä tasaisen kauniin värin.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisissa 29/2019.