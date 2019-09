MyStyle

Tiedätkö, millaista järjestystä ihonhoidossa kannattaa noudattaa? Näin teet ihonhoidosta tehokkainta

Puhdistus. Puhtaus on ihonhoidon a ja o. Kaikkein nestemäisin tuote. Vesipohjaiset tuotteet tulee levittää ensin, ja sen jälkeen voi edetä vähitellen tuhdimpiin koostumuksiin. Esimerkiksi happoja sisältävät kasvovedet tulisi levittää suoraan puhdistetulle iholle. Hoitoneste. Seerumi ja finnien hoitoon tarkoitetut tuotteet. Silmänympärysvoide. Kosteusvoide. Öljy. Jo kemian tunneilla on opetettu, että rasva ja vesi hylkivät toisiaan. Ihonhoidossa se tarkoittaa, että jos öljyn levittää ennen vesipohjaisia tuotteita, se estää niitä imeytymästä ihoon kunnolla. Kaikkein suurimman hyödyn öljystä saa, kun sen levittää ennestään hieman kostealle iholle. Tällöin se sitoo kosteuden ihoon ennen sen haihtumista taivaan tuuliin. Aurinkovoide. Aurinkorasvaa ei ikinä tulisi sekoittaa meikkiin, koska se heikentää suojakerrointa. Samasta syystä ennen aurinkovoiteen levittämistä kannattaa odottaa, että muut tuotteet ovat imeytyneet kunnolla ihoon.

