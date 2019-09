MyStyle

Monen suosikkitatuointi on nyt pikkiriikkinen – 16 ihanaa ideaa minitatuointiin

Musikaaliselle

https://www.instagram.com/p/B1snxfsn1ub/?utm_source=ig_embed

Kuumailmapallo

https://www.instagram.com/p/BzsU6BHnMCc/?utm_source=ig_embed

Tähtikuvio

https://www.instagram.com/p/BzyGeebHgP4/?utm_source=ig_embed

Geometrinen kuvio

https://www.instagram.com/p/B1KNZC4FDU-/?utm_source=ig_embed

Sateenkaari

https://www.instagram.com/p/B0c4BF1HDly/?utm_source=ig_embed

Yhdellä viivalla taiteiltu

https://www.instagram.com/p/Bx2rIAhgCMy/?utm_source=ig_embed

Onnenapila

https://www.instagram.com/p/B1t4Tx5oy0b/?utm_source=ig_embed

Kurkkaava kisu

https://www.instagram.com/p/Bv_Z63ID44s/?utm_source=ig_embed

Lennokki

https://www.instagram.com/p/B13P2BAnSiW/?utm_source=ig_embed

Hehkulamppu

https://www.instagram.com/p/BzhF5qen2EQ/?utm_source=ig_embed

Dinosaurus

https://www.instagram.com/p/B0gOZlMHVa7/?utm_source=ig_embed

Viivatatuointi

https://www.instagram.com/p/BvyTQs7BfVu/?utm_source=ig_embed

Aalto

https://www.instagram.com/p/B0v_ZCzg_CA/?utm_source=ig_embed

Sitruuna

https://www.instagram.com/p/B0Q6DWdBfVH/?utm_source=ig_embed

Iloa ja surua

https://www.instagram.com/p/B12EQZRnIVQ/?utm_source=ig_embed

Norsu

https://www.instagram.com/p/B1L9VvfnjaL/?utm_source=ig_embed

