Tältä maailman muodikkaimmat ihmiset näyttävät nyt – poimi ainakin yksi tyyliniksi

Hapsut ja nahka













Neonvärit ja vihreä

















Yksivärisyys













Puhvihihat













Kauden paras kombo









Vyöt













Housupuku ja muut hyvät toimistolookit









Mekkojen korkeat kaulukset









Pyöräilyshortsit









New Yorkin muotiviikot ovat parhaillaan käynnissä. Muotiviikko toisella mantereella avaa koko syksyn muotikuukauden. Perässä seuraavat Euroopan muotipääkaupungit Lontoo, Milano ja Pariisi.Muotiviikot tarkoittavat aina maailman muotikerman kokoontumista samojen neliökilometrien sisälle ja kiirettä katutyylikuvaajille: näytöslokaatiot tulvivat hyviä, ajankohtaisia, kokeilevia ja uusia trendejä luovia asukokonaisuuksia.Poimimme New Yorkissa nähdyt ilmiöt, joista suosikkinsa kannattaa poimia omaan pukeutumiseen.Nahkaa näkyy nyt eri muodoissa, pinnoissa ja väreissä enemmän kuin vähään aikaan. Moni valitsi nahkatakin, mutta myös puseroita ja housuja vilkkui nahkapintaisina. Trendin kruunaavat boheemit hapsut.Neonvärit nousivat muotiin jo keväällä ja kesällä, ja niistä saa piristystä tyyliin vielä pitkälle syksyyn. Neonvihreä ja -oranssi lainataan kesätrendeistä, pinkki kuuluu syksyn yllättäviin hittiväreihin. Myös kirkas smaragdinvihreä ja trendikäs lehtevä vihreä näyttävät upeilta.Kokonaan samaa väriä toistavan asun trendi jatkuu. Paritit sitten alaosan ja päällystakin, suorat housut ja bleiserin tai pöksyt ja puseron, valitse ne samassa sävyssä. Mielenkiintoa asuun tuovat materiaalit.Selkeä New Yorkin muotiviikkojen trendi tulee tässä: nyt puetaan puhvihihainen paita! Runsaat ja muhkeat hihat ovat muotikansan uusi lemmikki.Yksi seurattujen pukeutujien, bloggaajien ja muiden tyyliniekkojen lempiasuista on jo hetken aikaa ollut kevyen midimittaisen hameen ja suuren ja rennon neuleen yhdistelmä. Luottoasu näkyy myös muotiviikoilla ja jatkaa matkaansa varmasti läpi syksyn ja talven.Kun haluat asusta skarpin ja ajankohtaisen, kursi paketti kasaan vyöllä. Muotiväki on luottanut vyötärön esiin tuovaan asusteeseen jo monta sesonkia, eikä takkien, bleiserien tai mekkojen vyöttäminen lopu vieläkään.Muotiviikoilta voi hakea inspiraatiota myös toimistopukeutumiseen. Väljä housupuku ja rapsakka, väljä, laatikkomainen valkoinen pusero yhdessä beigen tai harmaan alaosan kanssa toimivat nyt täydellisesti.Hyvästi, paljastavat pääntiet! Mekoissa suosiossa on nyt malli, joka ei todellakaan paljasta mitään. Tyyli toimii töissä ja vapaalla.Kyllä, ne ovat täällä edelleen. Syyspukeutumisessa kesäfestareiden hittihousut saavat skarpimman ilmeen, kun ne yhdistää asiallisesti esimerkiksi pitkään bleiseriin.