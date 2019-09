MyStyle

Tekisikö mieli vaihtaa pitkä tukka lyhyeen? Kysy itseltäsi ensin 6 kysymystä

1. Millaista hoitoa uusi leikkaus tarvitsee?

https://www.instagram.com/p/B2GoPf4Igsx/?utm_source=ig_embed

2. Vaatiiko uuden hiusmallin stailaaminen enemmän aikaa?

3. Tarvitseeko hiuksia leikata muutoksen jälkeen aiempaa useammin?

https://www.instagram.com/p/B0WEuzlhkiM/?utm_source=ig_embed

4. Ylettävätkö hiukset jatkossakin nutturalle tai poninhännälle?

5. Miten kampaamotasoinen tyyli luodaan itse?

6. Onko mitään tehtävissä, jos vihaan lopputulosta?

