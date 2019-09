MyStyle

Testasimme hehkutetut silmänalusnaamiot – voittaja hävitti silmäpussit

Pieniä neulasia muistuttavista kiteistä aktiiviaineet imeytyvät suoraan silmänympärysalueelle. Vähentää ryppyjä, tummuutta ja turvotusta. Vaikuttavina aineina hyaluronihappo ja epidermaalinen kasvutekijä.Laastarissa olevat kiteet tuntuvat aluksi pieneltä piikkimatolta. Tuote pysyy paikallaan ja myös nukkuminen onnistuu. Jokaisena testiaamuna ero on huomattava: silmäkulmien rypyt ovat pehmentyneet ja aamuturvotusta ei ole! Hinta kirpaisee, mutta kuurimaisena tuotteena hintansa arvoinen.Kosteuttaa ja ravitsee ikääntyvää silmänympärysihoa. Naamiolaput asettuvat tiiviisti silmänympärysihoa vasten, ja kollageenia hyödyntävä seerumi kirkastaa.Sopivan kokoiset laput on helppo asetella paikalleen, sillä ne eivät ole läpimärät seerumista. Kosteutustehon huomaa heti, kun laput irrottaa: pienet kuivuudesta johtuvat juonteet ovat tasoittuneet pehmeästi. Kiva yksittäispakattu tuote vaikka matkalle mukaan.Poistaa väsymyksen merkit, laskee turvotusta ja häivyttää silmänympärysalueen tummuutta. Yhtä paria voi käyttää 3 kertaa, joten pakkaus riittää 18 käyttökertaan.Laput on helppo asetella, ja ne pysyvät napakasti paikallaan. 30 minuutin käytön jälkeen kuivuus ja silmäpussit ovat poissa! Plussaa siitä, että samaa paria voi käyttää uudelleen. Täydellinen tuote juhliin valmistautumiseen – sekä seuraavana päivänä juhlista toipumiseen.Hydrogeelistä valmistetut laput kosteuttavat, kirkastavat ja raikastavat silmänympärysihoa. Lukitsee kosteuden iholle ja pitää silmänaluset kimmoisina ja heleinä. Biohajoavat.Hydrogeeliset liuskat tuntuvat viileältä silmänympärysiholla. Makuuasento osoittautuu parhaaksi ratkaisuksi, sillä laput meinaavat liukua pois paikaltaan. 15 minuutin jälkeen iho tuntuu napakalta ja kosteutetulta, mutta ei yhtään tahmealta, joten sopii käytettäväksi juuri ennen meikkausta.Välitön apu väsyneille silmille. Naamiolappujen viilentävä hydrogel-koostumus kosteuttaa ja auttaa häivyttämään juonteita sekä silottamaan silmänympärysihoa. Biohajoavat.Kiinteä geelimäinen tuote tuntuu raikkaalta silmien alla. Vasemman silmän alla liuskaa on vaikea saada pysymään, sillä lappuja ei ole suunniteltu erikseen oikealle ja vasemmalle silmälle. Jääkaappikylmänä karkottaa pahimmat väsymyksen merkit vartissa.Tekee silmäpusseista vähemmän näkyvät. Väsyneelle ja elottoman näköiselle silmän­alusiholle. Sisältää appelsiini­mehua ja hyaluronihappoa.Paperiset lipareet tuntuvat aluksi märältä rätiltä virkistävän naamion sijaan. Lappujen koko on sen verran suuri, että asettelu vaatii hieman aikaa. 15 minuutin jälkeen silmäpussit näyttävät pienemmiltä, joten tuote sopii parhaiten­ turvonneiden silmänalusien tasoitukseen.Juttu on julkaistu alun perin Me Naisissa 34/2019.