Kaipaatko tummaan tukkaasi vaihtelua? Kuvat ajankohtaisimmista värjäystyyleistä bruneteille

Kanelilla maustettu

https://www.instagram.com/p/BmoCpFenIhy/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/Bqx5U5EA9Lg/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/BaZr4o3BTyV/?utm_source=ig_embed

Lämpimänsävyinen musta

https://www.instagram.com/p/BysqLAWHGw1/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/Brf0UlNg2_2/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/BJbslNWgUf2/?utm_source=ig_embed

Otsis-ombré

https://www.instagram.com/p/BvrSiXUBrkT/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/B0w_VvbgCPN/?utm_source=ig_embed

Mausteinen punaruskea

https://www.instagram.com/p/BrbbhPyl9v0/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/B19obNxHQvk/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/BzeFbIkAPyp/?utm_source=ig_embed

