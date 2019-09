Tiesitkö, että suomalaisten luksuslaukkujen nahka tulee Iskun tehtaan roskiksesta? Suunnittelija Outi Korpilaakso: ”Nahkaa menee tonneittain ongelmajätteeseen”

MyStyle

Tiesitkö, että suomalaisten luksuslaukkujen nahka tulee Iskun tehtaan roskiksesta? Suunnittelija Outi Korpilaa

Sairausloma opetti

Osa työpäivistäni menee siinä, kun pengon tehtaan roskalaatikoita ja kerään nahkapaloja.





Laukkujen nahka huonekalutehtaan roskiksesta

Vaateteollisuus on maailman toiseksi saastuttavin ala. Toivoisin, että voisimme osaltamme muuttaa sitä ja innostaa muitakin alalla toimivia samaan.

Ideat Kalevalasta

Lohennahasta hyödynnetään tällä hetkellä vain yksi prosentti.

Kierrätystä ja kotimaista

Kriisit ovat kasvattaneet

Näe itse, mistä laukun hinta koostuu

Esimerkiksi Käpy-laukun materiaalit ovat maksaneet 23,42 euroa, tuotanto 60 euroa ja pakkauskulut 9,02 euroa.

Minkä arvoista roska on?

Muotimerkin säilyminen Suomessa on saavutus

Lännentyttö vaihtaa vapaalle

