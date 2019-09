MyStyle

Suunnitteilla syksy blondina? Tältä näyttävät loppuvuoden trendikkäimmät vaaleat

Hohtavan kultaista ja erottuva tyvikasvu

https://www.instagram.com/p/B0svV6iBoVS/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/B0EPty2HFBw/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/B1w1UGzFTfr/?utm_source=ig_embed

Sieniblondi

https://www.instagram.com/p/Bx5TgiWh40V/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/B1zrlMrlL5J/?utm_source=ig_embed

Kuin sulaa hunajaa

https://www.instagram.com/p/B1-oBvngLus/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/B1xTU9VgBtu/?utm_source=ig_embed

Jäinen vaalea

https://www.instagram.com/p/B1_uILVjP1Q/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/B1ttuLvgbJe/?utm_source=ig_embed

https://www.instagram.com/p/B1TlDGphCKR/?utm_source=ig_embed

