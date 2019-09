MyStyle

Testissä aurinkopuuterit – yksi on ylivoimainen ykkönen huumaavalla tuoksulla ja hehkuvalla tuloksella

Artdeco All Seasons Bronzing Powder, 34,90 € / 20 g





Idun Minerals Bronzer, 30 € / 5 g





IsaDora Bronzing Powder, 23,50 € / 20 g

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Maybelline City Bronzer Powder, 13,90 € / 8 g





Lumene Natural Glow Bronzer, 15,90 € / 10 g





Nyx Professional Makeup California Beamin’ Face & Body Bronzer, 13,90 € / 14 g





MakeTheMake Vitamin C Soft Compact Bronzer, 28 € / 16 g





Boho Green Makeup Bronzer, 16,50 € / 10 g





BareMinerals Endless Summer Bronzer, 45 € / 10 g





Physicians Formula Murumuru Butter Bronzer, 17,95 € / 11 g