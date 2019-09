MyStyle

Sovitathan rintaliivit oikein? 4 asiaa, joista tunnistaa, istuvatko liivit oikeasti hyvin

Hyvät liivit erottelevat rinnat toisistaan. Kuppien tulee olla riittävän syvät, jotta rinnat solahtavat kuppeihinsa kokonaan. Jos kupit ovat liian pienet, rinnat pursuavat niistä ja liivien tuki jää mitättömäksi.

Niiden kaarituki asettuu välittömästi rintojen alle. Kaarituki ei saa painaa rintoja, mutta ei myöskään jäädä liian etäälle niistä. Koko on oikea, kun kaarituki asettuu maksimissaan puoli senttiä rintojen alapuolelle. Kaarituen rintojen väliin jäävän osan puolestaan tulee olla tiiviisti rintalastassa kiinni.

Ne istuvat napakasti samalla tasolla. Jos liivivyö hilautuu selässä etuosaa ylemmäs, rintsikat ovat liian löysät.

Niiden olkaimet eivät uppoa hartioihin. Liian tiukoiksi säädetyt olkaimet eivät vastoin kannattele rintoja yhtään paremmin, vaan tuntuvat yksinkertaisesti epämukavilta.



