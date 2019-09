MyStyle

Eroon rypyistä? Kolmella aineella on tieteellisesti todistettua tehoa

Trendikäs retinoli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Uusi tuttavuus bakuchiol





Vanhat tutut keramidit





Lue lisää:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/etsitko-korvaajaa-ryppyja-silottavalle-retinolille-3-vaihtoehtoa-joita

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/haaveissa-silea-ja-nuorekas-iho-tarkista-etta-kasvovoiteessasi-oikeaa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/tyyli/kauneus/aha-pha-bha-ja-hyaluronihappo-kaikki-mita-niista-pitaa-tietaa-kun-etsit

Kun kolmekymppiä koittaa, iho alkaa väistämättä menettää kimmoisuuttaan ja kasvoihin ilmestyy juonteita. Hyvällä tahdolla rypyt voi nähdä positiivisena asiana: kertovathan silmäkulmien harakanvarpaat eletystä elämästä ja muistuttavat monista nauruntäytteisistä hetkistä.Joskus ihon ikääntymisprosessia olisi kuitenkin kiva edes hieman hidastaa. Tähän tarpeeseen kosmetiikkateollisuus tarjoaa mitä huikeimmilla lupauksilla varustettuja seerumeita, voiteita ja naamioita. Niiden joukosta löytyy muutama ihmeaine, joilla on ihan tieteellisesti todistettuja tehoja.on A-vitamiinijohdannainen, jonka hyödyt ovat olleet tiedossa jo useamman vuosikymmenen, mutta vasta nyt se on noussut supertrendikkääksi. Retinoli silottaa ihoa, tasoittaa sen sävyä ja voi auttaa rasvaisen ihon ongelmiin. Sen johdannaisia käytetään myös aknen hoidossa lääkärin määräyksestä.Ikääntyvällä iholla retinoli auttaa pigmenttiläiskiin, tehostaa kollageenin tuotantoa ja ehkäisee ihon ohenemista.Kaikkein miedoimpia ovat yleisesti markettivoiteissa käytetyt pro retinolit, jotka esiintyvät ainesosaluetteloissa nimillä retinyl palmitate, retinyl acetate ja retinyl linoleate.Jos retinolilta kaipaa silminnähtäviä vaikutuksia, kannattaa panostaa laatuun, mikä näkyy myös hinnassa.Tuhdisti retinolia sisältävien tuotteiden käyttö kannattaa aloittaa siedättämällä ihoa pikku hiljaa käyttämällä tuotetta ensin muutaman kerran viikossa. Koska retinoli menettää tehonsa auringossa, se kannattaa levittää iholle yöksi.Jos juonteiden karkottaminen kiinnostaa, mutta retinoli kuulostaa turhan tujulta, löytyy vastaus eksoottiselta kuulostavasta. Sitä saadaan Kaakkois-Aasiassa kasvavasta babchi-kasvista. Kauneusmaailman vuoden kohkatuin ainesosa on täysin luonnonmukainen, mutta sen luvataan tekevän täysin samat temput kuin retinoli.Retinolin tavoin bakuchiol silottaa ihoa ja tekee siitä elastisemman sekä rauhoittaa tulehduksia. Retinoli tehostaa solujen uusiutumista, kun taas bakuchiol edistää kollageenin tuotantoa tehostamalla solujen mitokondrioiden toimintaa. Tämä ärsyttää ihoa vähemmän, ja siksi bakuchiol sopii myös herkkäihoisille sekä raskauden aikana käytettäväksi.Ihonpinnan juonteet voivat kaikessa yksinkertaisuudessaan olla merkki kuivuudesta, joten kevyimmät niistä voi saada katoamaan tehokkaalla kosteutuksella. Fiiniltä kalskahtavatovat retinolin tavoin ihonhoidossa jo vanha, tehokkaaksi testattu juttu, mutta vanhassa vara parempi: superkosteuttavien ominaisuuksiensa ansiosta keramidia sisältävät tuotteet ovat jälleen suosittuja.Rasvahappoihin lukeutuvat keramidit korjaavat ihon suojakerrosta ja lukitsevat kosteuden itseensä. Iho tuottaa keramideja itsekin, mutta luonnon julman juonen takia niiden tuotanto vähenee iän myötä. Keramidit toimivat hieman kuin kylpyhuoneen laattojen tiivisteet: ne täyttävät solujen väliset raot ja estävät kosteuden haihtumista kasvoilta.Yhdessä yössä tapahtuvia maagisia muodonmuutoksia on voiteilla turha tavoitella. Käyttö vaatii pitkäjänteisyyttä – säännöllisellä hoitamisella tuloksia voi saavuttaa noin kolmen kuukauden kuluttua.Kuvat: Valmistajat. Juttu on alun perin julkaistu Me Naisissa.