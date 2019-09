MyStyle

Avain terveisiin, kiiltäviin ja ilmaviin kutreihin? Tapa, jonka moni unohtaa hiustenhoidossa kokonaan

Tärkeä kulmakivi

Kuorinta auttaa myös hiusten ilmavuuteen

Näin kuorit hiuspohjasi:

Pese hiukset normaalisti puhtaaksi irtonaisesta rasva,- lika- ja muotoilutuotekertymistä. Levitä kuorintavoidetta hiuspohjaan ja pyörittele hellävaraisesti sormenpäillä. Kuori päänahkaa tuotteen vaikutusajan mukaisesti ja huuhtele huolellisesti. Päänahka kaipaa kosteutusta kuorinnan jälkeen. Levitä kosteuttava hiusnaamio hiuksiin ja hiuspohjaan. Oikein valittu kosteuttava naamio ei rasvoita hiuspohjaa, vaan kosteuttaa ja tekee ihosta sekä hiuksista ihanan pehmeän sekä kosteutetun. Hiuspohjaa voi kuoria shampoopesun yhteydessä kerrasta kolmeen kertaan kuukaudessa. Liian tiuha kuorinta voi innostaa hiuspohjaa rasvoittumaan. Jos hiuspohja on rikki, kuorintaa tulisi välttää. Se voi aiheuttaa entistäkin rikkinäisemmän tulehtuneemman ihon. Esimerkiksi psoriasis ja muut päänahan sairaudet voivat villiintyä kuorinnasta. Hiuspohjaan liittyvät isommat ongelmat kannattaa selvittää aina lääkärin luona.

Kokeile kuorivia shampoita – tai tavallista sokeria