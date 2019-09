MyStyle

Treenaaja: huomioi nämä 3 asiaa ihonhoidossa

Uimarille: vesi kuivattaa, siis kosteuta





Juoksijalle: rauhoita lenkki-iho

Salimimmille: pese salinaama pian





Ahkeran uimarin iho joutuu kovalle koetukselle kloori- ja suolavedessä. Kasvojen ihoa kannattaa suojata jo ennen ensimmäistä sukellusta: kevyt vaseliinikerros uimalasien reunoilla estää silmänympärysten pahinta kuivumista.Uimisen jälkeen on hyvä hypätä suihkuun saman tien ja pestä kasvot hellävaraisella putsarilla. Jälkikosteuttamisessa avainsana on kerrostaminen: ohut hoitoneste, seerumi ja kasvovoide lukitsevat kosteuden ihoon tehokkaasti.Valitse kropan pesuun saippuaton geeli tai hoitava öljy. Avénen Trixera Nutri-Fluid Cleanser -puhdistusneste sopii koko keholle. 20,30 € / 400 ml.Levitä ulkouintireissuille vedenkestävä aurinkosuoja. La Roche-Posayn Anthelios Ultra SPF50+ sopii silmänympärysiholle sekä piilolinssien käyttäjälle. 21,50 € / 50 ml.Säännöllisesti käytettynä Novexpertin Vitamin C Booster -seerumi kirkastaa ihoa. Ohut koostumus sopii kerrostamiseen. 43,90 € / 30 ml.Hikilenkki tekee hyvää iholle. Vilkastunut verenkierto edistää solujen uusiutumista ja vähentää stressihormoneja. Se taas voi auttaa akneen ja ekseemaan sekä tehostaa kollageenituotantoa.Rauhoita tehospurtin punoittamaa hipiää ärtyneelle iholle tarkoitetulla kasvonaamiolla. Jos lenkin aikana aurinkovoide kuumottaa ihoa, kokeile vaihtaa kemiallinen suoja mineraalisuojaan: sinkki- ja titaanioksidit jäävät ihon pintaan, joten usein ne sopivat paremmin varsinkin herkkäihoiselle.Mossan mineraaliaurinkovoiteessa on suojakerroin 20 ja marjaisa tuoksu. 16,50 € / 100 ml.The Body Shop Peppermint -jalkavoide viilentää lenkin jälkeen kuumottavia jalkoja. 15,90 € / 250 ml.Yes To -sarjan rauhoittava kurkkunaamio tuntuu viileältä iholla. Paketin seerumi riittää kahteen käyttökertaan. 4,90 €.Väite, ettei jumpassa saisi olla laisinkaan meikkiä, on urbaani legenda. Olennaista on, että kasvot pesee pian treenin jälkeen. Mitä kauemmin hiki hilluu kasvoilla, sitä todennäköisemmin se menee ihohuokosiin ja vie matkassaan kuolleita ihosoluja ja bakteereja.Skippaa kuorinta treenipäivänä, sillä iho on silloin erityisen herkkä ja altis vaurioille. Muista kosteuttava ja hoitava seerumi kasvovoiteen alle: seerumi helpottaa punoitusta ja korostaa urheilusuorituksen synnyttämää hehkua.Nivean Micellair Expert -liina pyyhkii meikin. 4,90 € / 20 kpl.Lieracin Supra Radiance Detox -seerumi jättää ihon heleäksi. Viikon tehokuurina se myös kirkastaa ja silottaa. 67 € / 30 ml.Salisyylihappoa sisältävä putsari riisuu ihon liasta. ACO Face Pure Glow Renewing Daily Cleanser -puhdistusvaahto, 14 € / 150 ml.Juttu on alun perin julkaistu Me Naisissa.