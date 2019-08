MyStyle

Näihin syksyn muotikenkiin on mahdotonta olla rakastumatta – 11 ihaninta paria

Vaikka vielä on aikaa tennareille ja ballerinoille, voi syksyä rakastava jo suunnata katseet tulevaan sesonkiin.Viime sesongissa ihastuttaneet cowboy-buutsit ovat myös tänä syksynä trendikkäät. Nämä villistä lännestä inspiroituneet saappaat ovat täydelliset moniin asuihin, ja niissä on juuri sopivasti persoonallisuutta tekemään kaikenlaiset asut mielenkiintoisiksi.Cowboy-buutseja löytyy myös jokaiseen makuun sopivina, näyttävinä ja kirjailtuina tai vain hyvin hillittyinä ja yksivärisinä. Molemmat vaihtoehdot ovat tyylikkäitä ja voitkin valita juuri omaan tyyliisi sopivat mallit.Myös monet julkisuuden henkilöt ja nykyajan muoti-ikonit ovat kokeilleet cowboy-tyyliä viime vuosina ja osoittaneet, kuinka monipuoliset cowboy-buutsit voivat olla. Nämä saappaat voi yhdistää niin hulmuavaan pellavaiseen kesämekkoon kuin vakosamettiin tai farkkuun ja muhkeisiin neuleisiinkin.Cowboy-buutsien varret voivat olla makusi mukaan pitkät tai lyhyet, juuri omaan garderobiisi sopivat. Näissä kengissä on sopivasti asennetta!Kuvat: Valmistajat