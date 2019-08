Ihonhoitorutiini, jota suomalaiset pelkäävät turhaan – kosmetologi listaa 5 asiaa, jotka kannattaa ottaa huomioon alkusyksystä

MyStyle

Ihonhoitorutiini, jota suomalaiset pelkäävät turhaan – kosmetologi listaa 5 asiaa, jotka kannattaa ottaa huomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Tuhdimpi kosteusvoide, kevyempi puhdistus

2. Meikit vaihtoon

3. Kuori – myös huulet

4. Ennaltaehkäise

5. Kultainen keskitie