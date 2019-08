MyStyle

Julkkisten suosimalla rajauskikalla huijaat huulistasi täyteläiset – näillä ohjeilla onnistut varmasti

Onnistunut huulten ylirajaus ei erotu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ylirajaus vaihe vaiheelta:

Aloita huulten rajaaminen suupielten kohdalta. Pidä rajaus maltillisena ja mukaile huuliesi muotoa. Rajaa huulet kaikkialta muualta paitsi amorinkaaren kohdalta. Kun muut kohdat on rajattu, on aika siirtyä amorinkaareen. Kaaresta tulee symmetrinen, kun amorinkaaren huipuista piirtää viistot viivat kohti huulten keskiosaa ikään kuin X-kirjaimen muotoon. Kun reunat ovat kauttaaltaan valmiit, huulet kannattaa vielä värittää kauttaaltaan rajauskynällä. Näin huulipuna pysyy paremmin ja lopputulos on samanvärinen aina huulten reunoista niiden keskiosaan. Lisää lopuksi päälle ohut kerros huulipunaa.









Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/huippupuna-parilla-eurolla-syksyn-6-parasta-huulipunaa-ovat-tassa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/iris-61-tayttanyt-huuliaan-hyaluronihapolla-jo-viisi-vuotta-huomaatko?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/tassa-se-maailman-helpoin-ja-nopein-tapa-meikata-luonnollisen-nakoiset?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/huomaamaton-meikkikikka-johon-herttuatar-meghan-luottaa-usein-ja-joka?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article