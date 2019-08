Kampaamoreissu kesti kahdeksan tuntia, mutta odotus todella palkittiin – katso suomalaisnaisten upeat muutoskuvat!

MyStyle

Viime viikolla kuuma puheenaihe olivat ehdottomasti painajaismaiset kampaajakäynnit, kun esittelimme suomalaisnaisten hurjia hiuskohtaloita.– Ei sitten ihan mennyt niin kuin Strömsössä. Olin suorastaan kauhuissani, kun pääsin kotiin, eräs haastateltava kuvaili tunnelmiaan kampaajakäynnin jälkeen Ilta-Sanomille.Onneksi tukkalääkärillä vierailu on usein ihan päinvastainen kokemus. Moni palaakin kampaajalta kotiin hiusten kanssa, joita ei välttämättä edes tunnista vanhoiksi.Nyt 12 suomalaista naista esitteleekin upeat muutoskuvansa.sävyä hiuksiin sekä tyveen vaalennusta, kuului toiveeni kampaajalle, joka on myös kaverini. Lisäksi hieman tasoitettiin latvoja. Kampaamoreissu kesti noin kaksi ja puoli tuntia.”harvoin kampaajalla, mutta silloin kun käyn, kyseessä on poikkeuksetta sama tekijä. Toivoin hiuksien vaalennusta, ja vain yhden vaalennuksen ja raidoituksen jälkeen olin tosi tyytyväinen lopputulokseen. Saatiin tukka hyvin vaalennettua punaisesta blondiin, ja reissu kesti vain noin pari tuntia.”oli mahdollisimman vaalea lopputulos. Kampaaja nosti pöytään heti alkuun faktat: täysi vaalennus ei välttämättä onnistuisi heti, koska kaikki hiukset reagoivat värjäykseen hyvin eri tavalla.Sitten hän rupesi hommiin, ja yhteensä aikaa kului noin kahdeksan tuntia. Projekti oli kaiken ajan arvoista!Kyseinen kampaaja on hoitanut ystäväni hiuksia muutaman vuoden, ja olin ehtinytkin ihailla hänen kädenjälkeään jo hetken ennen tätä. Nyt voin sanoa, että kyllä minusta tulee vakioasiakas, ja tästä lähtien käyn hänen luonaan parin kuukauden välein raikastamassa väriä.”oli vaaleampi ja viileämpi sävy. Reissu kesti sen reilu kolme tuntia, jonka aikana laputettiin koko pää raidoilla, sen jälkeen pistettiin vielä sävy. Minulla on kampaaja, jonka käsiin uskallan luottaa hiukseni, ja saan aina sen, mitä olen halunnutkin.”juuri sitä mitä sain, toisin sanoen täydellisen suurta muutosta. Väristä tuli juuri sellainen mitä lähdin alun perin hakemaankin.Käynti kesti noin kolme ja puoli tuntia, mikä oli mielestäni muutokseen nähden varsin kohtuullinen aika. Vakkarikampaajani on itse asiassa siskoni, jolla olen käynyt lähes aina muutamaa kertaa lukuun ottamatta.”mustasta vaaleampaa sävyä ja tyveä enemmän omien hiusteni väriseksi. Päädyin käymään kampaajalla kaksi kertaa tämän lopputuloksen saavuttamiseksi.Kyseessä oli äidin vakiokampaaja, jota ajattelin testata, enkä voisi olla tyytyväisempi hänen kädenjälkeensä.”eroon pinkistä tukasta ja toivoin kampaajalta luonnollisempaa lookia tummalla tyvellä ja vaalealla latvalla. Kaiken kaikkiaan meillä taisi mennä neljä tuntia.Mulla on ihana vakiokampaaja, jonka löysin vuosien etsinnän jälkeen.”toivon hetkeä, joka on tavallaan sellainen irtiotto arjesta. Yleensä omat hiusprojektit ovat värikkäitä ja vievät aikaa, ja tämä luomus loihdittiin noin viidessä ja puolessa tunnissa. Aika tosin kuluu aina nopeasti, kun juttua riittää niin, että suu vaahtoaa!Käyn aina luottokampaajallani, joka on myös kaverini. Olen käynyt samalla kampaajalla nyt reilu kolme vuotta, enkä vaihtaisi mistään hinnasta. Pyrin käymään luottokampaajani hoivissa kolmen kuukauden välein, sillä värit pysyvät itsellä tämän ajan todella hyvin. Ainoastaan juurikasvu häiritsee omaa silmää.”kampaajaltani häähiuksia itselleni, toiveissa oli kirkas punainen. Hän on minulle tuttu kampaaja, jolla käyn aina ja jonka kanssa olimme aiemmin kesällä Kööpenhaminassa kisaamassa hiusvärikategoriassa. Silloin minulla oli hyvin kirkkaat ja värikkäät hiukset.Käyn ehkä kolme tai neljä kertaa vuodessa kampaajalla hänen luonaan, eli en niin hirveän usein. Mutta sitten, kun käyn, väriä ja muutosta tulee oikein kunnolla!”oli takana klassinen keissi nimeltä ”tein itse ja säästin”... Kesän jälkeen hiukset olivat muutenkin kärsineet ja ryvettyneet. Hirveähän siitä omasta kokeilusta tuli, kyllä nauratti kampaajaakin, mutta onneksi hän sai sen pelastetuksi juuri sen näköiseksi kuin toivoinkin.”kampaamoon kirkkaanpinkeillä hiuksilla toivomuksenani saada vaaleat hiukset. Sanoin kampaajalle, että niin vaaleaksi kuin vain saa, mihin hän totesi, että lopputulos riippuu siitä, miten väri lähtee.Muistaakseni operaatio kesti reilut pari kolme tuntia. Kampaaja oli minulle uusi, mutta paikka itsessään tuttu ripsienpidennysten takia.”jonkun normaalin hiusvärin, ja lopullinen väri valkattiin yhdessä kampaajan kanssa. Kampaamoreissu kesti noin kolme ja puoli tuntia.Mulla ei ole vakiokampaajaa, eikä tämä tekijä ollut laittanut hiuksiani aiemmin. En käy kauhean usein kampaajalla. Leikkautan hiukset pari kertaa vuodessa ja värjäytän, kun vanha väri näyttää kamalalta tai kun haluan jotain muutosta.”Oletko sinä yllättynyt positiivisesti käytyäsi kampaajalla? Lähetä kuva hiuksistasi ennen ja jälkeen kampaajareissun osoitteeseen oona.laine@iltasanomat.fi! Saatamme käyttää niitä jutussa.