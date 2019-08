Tatuointiartisti Riikka Sares naamioi syöpäleikkausten jälkiä ja pigmenttihäiriöitä – lopputulos on onnistunut, kun sitä ei näe

MyStyle

Tatuointiartisti Riikka Sares naamioi syöpäleikkausten jälkiä ja pigmenttihäiriöitä – lopputulos on onnistunut





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen ainoa arpia naamioiva tatuoija







Tatuointi, jota ei näe



Tatuointi lääkärin lähetteellä





Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/ihmiset/arpi_muistuttaa_siita_etta_jouduin_luopumaan_koko_entisesta?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ihmiset/janina-frylle-tehtiin-ennaltaehkaiseva-rintojen-poisto-ja?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article