Valkoinen paitapusero on klassikko syystä – näin yhdistät sen kolmeen täysin erilaiseen asuun

Anna mahdollisuus väljälle versiolle

Korkeavyötäröiset farkut + valkoiset tennarit = 47,99 €





Punainen pliseerihame + käärmekuosiset avokkaat = 44,94 €





Vaaleanruskeat leveälahkeiset housut + mustat herrainkengät = 59,95 €