Kutisevatko rinnat? Listasimme syyt yleiseen vaivaan – ja keinot, joilla sen voi välttää

Kuiva iho. Kuiva iho herkistää rinnat kutinalle siinä missä muunkin kehon. Hormonimuutokset. Esimerkiksi ehkäisyvalmisteet ja raskaus voivat tehdä rinnoista aremmat ja aiheuttaa turvotusta. Tissit saattavat olla tavallista herkemmät myös ennen kuukautisia. Hiertymät. Varsinkin, jos kutina vaivaa nännejä, kyse on luultavammin hiertymästä. Rintaruokinta. Kosteus ja hankaus laittavat nännit koville. Joskus rintaruokinta voi aiheuttaa jopa tulehduksia. Vääränlaiset rintaliivit. Synteettisesta materiaalista valmistetut tai huonosti istuvat rintsikat voivat aiheuttaa kutinaa. Sopimaton kosmetiikkatuote. Jos olet hiljattain vaihtanut kosteusvoidetta tai suihkusaippuaa, voi olla, ettei uusi tuote sovi sinulle. Aurinko. Rintakehän näkyvillä oleva osa altistuu auringolle siinä missä muukin paljas iho, mikä voi aiheuttaa aurinkoihottumaa. Ekseema. Tulehduksellinen iho-ongelma ilmenee arkana, punertavana ihottumana. Joukossa voi olla myös näppyjä. Psoriasis. Krooninen tulehdustauti aiheuttaa rinnan alueelle hilseilevää ihottumaa. Nokkosihottuma. Näkyy punertavina paukamina. Tulehtunut iho. Aiheuttaa kipeää, punaista ja kuumottavaa ihottumaa. Joukossa saattaa olla märkärakkuloita. Hiki-ihottuma. Kuumuus ja kova hikoilu voivat aiheuttaa ihottumaa, näppylöitä ja ääritapauksissa jopa hiivatulehduksia. Syöpä. Rintasyöpä voi hyvin harvoissa tapauksissa aiheuttaa ihottumaa nänniin tai muualle rintaan. Ihottuma saattaa muistuttaa ekseemaa, ja rintojen iho voi muistuttaa appelsiininkuorta. Ei kuitenkaan kannata heti huolestua, sillä muut syyt ovat huomattavasti yleisempiä. Jos oireita esiintyy vain toisessa rinnassa tai nännissä, kutinaan liittyy myös märkimistä tai rinnassa tai kainalossa tuntuu patti, on asiaa hyvä selvittää tarkemmin.

Vältä voimakkaasti hajustettuja pesu- ja huuhteluaineita. Suojaa näkyvä iho auringolta. Käytä puuvillaisia rintaliivejä. Huolehdi, että liivit istuvat hyvin ja tukevat rintoja riittävästi. Jos iho on kuiva, käytä kosteusvoidetta. Ekseemaa voi hoitaa miedolla kortisonivoiteella ja nokkosihottumaa antihistamiineilla. Kysy lisää terveydenhuollon ammattilaiselta tai apteekkihenkilökunnalta. Kokeile vaihtaa kosmetiikkatuotteita.

