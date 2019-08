MyStyle

Miltä näyttää baarimuoti Suomessa juuri nyt? 7 suomalaisnaista näyttää: ”Tämä asu saa yleensä paljon huomiota”

Epäillään ennustajaksi









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Asu herättää huomiota





Antavat kaula-aukot eivät kiinnosta

















Pyöräilyshortsit nappivalinta





”Pukeudun aina fiiliksen mukaan”

















Fiftaria ja rockia









Mustaa, nahkatakki ja kaulakoru