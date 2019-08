MyStyle

Teitkö hutiostoksen huulipunahyllyllä? 3 kikkaa, joilla muokkaat siitä sopivan

Me Naiset

Väritä ensin huulet kokonaan huultenrajauskynällä. Levitä puna vasta sen päälle. Pohjalla oleva rajausväri muuttaa lopullista sävyä. Kokeile sekoittaa väriä toisen huulipunan kanssa. Testaile eri punia ja sekoitussuhteita, kunnes löydät mieleisesi. Lopputuloksena saat sävyn, jota ei ole kellään muulla. Jos huulipuna on väriltään liian rohkea makuusi, levitä sen päälle väritöntä huulikiiltoa https://www.menaiset.fi/artikkeli/lifestyle/kauneus/huulikiilto-jalleen-supertrendikas-katso-8-kuvaa-jotka-todistavat-etta?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article . Se pehmentää vaikutelmaa, eikä sinun tarvitse putsata koko huulimeikkiä ja vaihtaa punaa toiseen.

