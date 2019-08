Voiko käytetyistä kengistä olla haittaa jaloille? Fysioterapeutti nimeää jalkineet, joiden kanssa on syytä olla erityisen tarkkana

MyStyle

Voiko käytetyistä kengistä olla haittaa jaloille? Fysioterapeutti nimeää jalkineet, joiden kanssa on syytä oll

Jalkoihin jopa pysyviä muutoksia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samat säännöt pätevät uusiin kenkiin

https://www.is.fi/mystyle/art-2000006028329.html

Tarkkana korkkareiden kanssa!