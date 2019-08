MyStyle

"Kuin lapsen leikkaamat" – 9 suomalaisnaista esittelee kamalimman kampaajakäyntinsä lopputuloksen

On selvää, että kampaajat eivät pysty ihmeisiin, eikä hiuksia aina pysty leikkaamaan identtiseksi asiakkaan mukanaan kiikuttaman mallikuvan kanssa.Tästä huolimatta jotain saa kuitenkin vaatia, ja joskus kampaajan loihtima lopputulos saattaa olla aidosti epäonnistunut.Yhdeksän suomalaista naista esittelee kampaajakäyntinsä tulokset, jotka haluaisivat unohtaa kokonaan.kampaajalta pitkää polkkatukkaa, joka ylettyisi olkapäille. Laitoin myös mallikuvan. Lisäksi toivoin, että hiuksia hieman kerrostettaisiin.Tulos oli juuri ja juuri olkapäille ulottuva kerrostus, tökeröltä näytti, ja latvoissakin oli koloja. En huomannut leikkuujälkeä kampaamolla, mutta kotona, kun pesin hiukseni, lopputulos paljastui...Laitoin hiuksistani kuvia kummilleni sekä ystävälleni ja kysyin, mitä mieltä he ovat. Molemmat kauhistelivat leikkausjälkeä ja kummini totesi, että ihan kuin lapsen leikkaamat.Otin Facebookin kautta yhteyttä kampaajaan kuvien kera. Hän vastasi melkein saman tien ja pahoitteli kovasti tilannetta, eikä tiennyt, miten näin on tapahtunut. Minulle hyvitettiin rahana pilalle mennyt käyntini, mutta eihän se enää toki lohduta. En kyseiseen paikkaan halunnut mennä, joten olen nyt varannut uuden ajan uudelle kampaajalle. Jospa siellä pystyttäisiin tämä pelastamaan.”mennä tutulle kampaajalle leikkauttamaan vain pari senttiä pois latvoista. Aiemmin olin käynyt siellä värjäyttämässä tukkaani. Käskin peilin avulla vielä näyttämään, kuinka vähän haluan pois. Toisin kuitenkin kävi, ja voin kertoa, että vitutti ja kadutti!En käynyt enää samassa paikassa korjauttamassa hiuksiani, enkä ole sen jälkeen edes käynyt siellä. Luotin kampaajaan, koska hän oli ollut mukana hiustenkasvatuksessani ja aina yhdessä katsottiin, kuinka paljon hiukseni ovat kasvaneet viime kerrasta. Hän todella oli tietoinen siitä, että kasvatin hiuksiani, joten tämä temppu ihmetyttää kovasti.Muistan pidättäneeni itkua tajutessani, että ainakin 15 senttiä oli lähtenyt ja vieläpä leikattu ihan vinoon. Sanoin paikan päällä ja samalla päätin, etten aio enää ikinä mennä leikkauttamaan hiuksiani kampaajalle. Se oli itselle kova paikka, koska olin vihdoin saanut hiukset kasvatettua pitkiksi.”oli saada kokonaan hattaran väriset hiukset, eli vaaleanpinkit. Lopputuloksena oli lohenpuna-keltaiset ja epätasaisen väriset hiukset.Kampaajan loppustailaus ei tainnut miellyttää häntä itseäänkään, koska hän kysyi, saako tehdä minulle letin.Kampaamokäyntiin kului aikaa muutama tunti. Väri oli onneksi suoraväriä eli haaleni jo kahden pesun jälkeen merkittävästi.”vasta seuraavana päivänä harjatessa hiuksia, millaiset niistä oli tullut. Menin suoraa päätä kampaajalle ja kysyin heidän mielipidettään hiuksista. Leikkasivat sitten ilmaiseksi uudestaan ja hieroivat päänahkaa tovin ajan pesun jälkeen. Olivat kauhean pahoillaan tilanteesta, mutta sen koommin en ole kyseiseen liikkeeseen astunut.”ajan monisävyvärjäykseen ja leikkaukseen itselle entuudestaan tuntemattomaan kampaamoon.Näytin kampaajalle mallikuvan ja erikseen mainitsin toivovani vivahteikasta punaruskeaa, eteenpäin pitenevää long bobia. Pituutta halusin vain vähän pois. Kampaamoon mennessä minulla oli oma maantienharmaa, ruskehtava ja hartioille ulottuva tasapitkä tukka, jossa oli asteen vaaleampia raitoja kevyesti. Kampaajan tehtyä työnsä järkytyin ja pahoitin mieleni. Kuitenkin kohteliaana suomalaisena en kehdannut sanoa mitään muuta kuin että ”vanhentaapas tämä minua”.Hiuksia kotona peilistä katsoessa iski sitten paniikki: miten minä tästä maksoin? Sillä sekunnilla laitoin kampaajalle viestiä kuvineen ja kysyin, menikö tämä hänen mielestään nappiin. Hän totesi olevansa väriin tyytyväinen ja muistutti, että hiukset ovat onneksi uusiutuva luonnonvara.Tästä tympääntyneenä vaadin rahojani takaisin. Hän tarjoutui leikkaamaan lisää, jotta kerrostus katoaisi, mutta kieltäydyin. Palautti rahat sitten samoin tein.Tästä alkoi hiusten kasvatusoperaatio, joka kesti viitisen kuukautta. Vissiin sen verran olin miehellenikin kyseisestä kampaamofiaskosta valittanut, että ehdotti minun olevan menemättä kampaajalle seuraavaan viiteen vuoteen tai korkeintaan latvoja tasaamaan.”joululahjaksi kampaamokäynnin, hemmotteluna väsyneelle pienen vauvan äidille. Luottokampaajallani olivat ajat pitkälle toista kuukautta täynnä ja vuodenvaihteessa ystävättären isot juhlat tulossa, joihin halusin hiusten olevan kunnossa. Päätin sitten mennä toiselle kampaajalle.Hiuksiani oli värjätty vaaleanruskealla sävyteshampoolla muutamia kertoja kuluneen parin vuoden aikana. Halusin hiuksiini hopean liukuvärin, kysyin mallikuvan kanssa, onnistuuko. Hiusten kerroksittain leikkaus kuului myös hommaan. Halusin ehdottomasti kaikkea muuta paitsi lämpimiä sävyjä. Vastaus oli myöntävä, ja hommaan ryhdyttiin.Leikkauksessa ja värjäyksessä kesti tolkuttoman kauan. Vielä pesupaikallakin minulle kerrottiin, kuinka hyvä harmaa väri oli. Lopulta tuloksena oli kuitenkin ihan jotain muuta – nimittäin kuparinväriset hiukset. Minulle luvattiin saman tien korjauskerta.Korjauskerralla aikaa meni taas useita tunteja, eikä föönauksessa käytetty edes harjaa. Ilmeisesti kampaaja pelkäsi tukan katkeavan harjaukseen. Peilillä ei näytetty työntulosta takaa ollenkaan, ja käteen tyrkättiin harmaa suoraväri, jolla voisin kuulemma jatkaa värjäystä. Kotona ei ollut itku kaukana. Tukka olisi näyttänyt paremmalta leikkuupuimurillakin leikattuna.Seuraavana päivänä soitin liikkeeseen, kerroin hyvin suoraan olevani täysin tyytymätön, tukkani oli pilalla ja vaadin rahani takaisin. Kampaamosta kyseenalaistettiin todella vahvasti tyytymättömyyteni, sillä he olivat kyllä nähneet leikkuujäljen, eikä siinä pitänyt olla mitään vikaa. Vaativat saada korjata leikkauksen sekä lupasivat hyvittää värjäyksen hinnan.Kolmannella kerralla leikkaamassa oli eri kampaaja. Hän harmitteli mielipahaani ja yritti leikata tukan siedettävään kuntoon. Korvauksena sain värjäyksen hinnan sekä shampoon ja hoitoaineen mukaani.Menin heti tilaisuuden tullen omalle kampaajalleni, ja hän sai tilanteen pelastetuksi.– Yleensä en lähde toisten töitä arvostelemaan, mutta tämä oli niin käsittämätön tapaus, että on pakko kommentoida hiukan. Ylhäällä vasemman puoleinen kuva on siis toisaalla kampaamossa tehty ”harmaa” liukuväri kerrostusleikkauksella kahden korjauskerran jäljiltä. En jaksa lakata ihmettelemästä, miten kukaan ammattilainen on päästänyt tämmöistä käsistään, kuvaili luottokampaajani tapausta.””kerrostettu leikkaus” väreineen maksoi reilut sata euroa. Minulla oli kiire saada siisti tukka tärkeää tilaisuutta varten ja varasin ajan samana päivänä kampaamosta, josta olin aiemmin samana vuonna lähtenyt tyytyväisenä.Sain ajan lennosta myöhäiseen iltaan. Aiempi käynti samalla kampaajalla oli ollut todella hyvä ja luotin häneen täysin, siksi en tiirannut lopputulosta kovinkaan tarkkaan kampaamossa. Näin tukan kampaamossa takaa vain vilaukselta, olin itsekin väsynyt, enkä jostain syystä huomannut tätä katastrofia. Oli kiire kotiin.Kotona tytär kysyi, mitä minulle on tapahtunut ja otti oheisen kuvan järkyttävästä leikkauksesta.Lähetin kampaajalle kuvan ja kysyin, oliko tämä tarkoituksenmukaista. Minua harmitti myös siksi, että olin käynyt kampaajalla tärkeää edustustilaisuutta varten, ja aikaa h-hetkeen oli enää vähän. Kampaaja pahoitteli virhettä vuolaasti, lupasi korjata tukkani ja sain uuden ajan hyvin nopeasti.Vaikka ensimmäinen käynti samalla kampaajalla oli ollut todella onnistunut, en enää uskalla varata uutta aikaa samasta paikasta. Ymmärrän, että virheitä voi sattua aivan kaikille ja kampaaja korjasi tämän järkyttävän leikkauksen siistiksi.En haluaisi ilkkua hänen virheellään niin, että kuuluttelisin kampaajan nimeä sosiaalisessa mediassa. Olin kuitenkin hyvin hämmentynyt siitä, etten voinutkaan luottaa ja ihmettelin, mitä oikein tapahtui. Harmittelin tuhlattua rahaa ja aikaa, jota kaiken kaikkiaan tähän episodiin kului aivan liikaa.”undercut-leikkausta, sain 90-luvun närsityn kananpyllyn.Aluksi ajattelin, että ehkä kyseessä oli vain huono kampaajakerta, ja olivathan hiukset aika kärsineet. Päätin antaa toisen mahdollisuuden ja lähdin sitten läikikkään oranssin tukan kanssa kampaajalta kotiin.Kun reklamoin, minua syytettiin tuloksesta, koska olin värjännyt kotona – siis kerran kolmen vuoden aikana ja kevytsävytteellä.”sellaista long bob -tyylistä, kerroksittain laskeutuvaa polkkaa, joka on edestä pidempi ja takaa lyhyempi. Kampaaja leikkasi huolimattomuuttaan tai kokemattomuuttaan vahingossa liian lyhyeksi yhden kohdan ja yritti ilmeisesti piilotella virhettään leikkaamalla sen ympäriltä.Kotona sitten huomasin, mitä oli käynyt, ja meinasi itku päästä. Soitin seuraavana päivänä liikkeeseen, puheluun vastannut henkilö oli todella ymmärtäväinen ja avulias. Hän tarjosi mahdollisuutta saada ilmainen korjausleikkaus samalta kampaajalta, mutta kieltäydyin. Hän ymmärsi tämän ja antoi toiselle kampaajalle ajan vielä samalle iltapäivälle. Lopuksi vielä kiitti puhelustani.Saavuin kampaamoon, ja uusi kampaaja kysyi minulta, mikä kampauksessa on vialla. Kerroin ja hän tuntui hieman vähättelevän virhettä. Lopulta hän kuitenkin leikkasi hiuksiani paljon kauemmin kuin ensimmäinen ja sai virhettä häivytetyksi. Nyttemmin hiukset ovat kasvaneet entisiin mittoihinsa.”Oletko kokenut kampaajakatastrofin? Lähetä kuva tuloksesta ja kerro tarinasi osoitteeseen oona.laine@iltasanomat.fi! Saatamme käyttää sitä jutussa.