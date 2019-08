MyStyle

Markettien peruspikkarit testissä: löytyi ylivoimainen voittaja, yhdet ratkesivat heti kättelyssä

Brief-alushousut testissä

1. Actuelle Tai Basic, Prisma





Näyttävät päällä tyylikkäiltä, tuntuvat napakoilta ja lunastavat lupauksensa korkeasta vyötäröstä.

Kuminauhat ehkä hieman epämukavat, mutta eivät merkittävästi. Eivät erityisemmin imartele takapuolta.

2. Esmara Lingerie SeaCell Briefs, Lidl





Kiva pitsiyksityiskohta edessä ja mukavat jalassa! Ihanan korkea vyötärö.

Ainoat brief-pikkarit, jotka saavat testaajan pepun oikeuksiinsa.

3. Pola Tai Dona, Tokmanni





Kalsarimainen ulkomuoto ei vedä puoleensa, mutta housut ovat päällä pehmeät, joustavat ja yllättävän hyvännäköiset. Vyötärö on korkea.

Vaikka kaikki testatut alushousut ovat samaa kokoa, nämä tuntuvat muita merkkejä isommilta.

Hipster-alushousut testissä

4. Mywear Hipster Jutta, Citymarket





Näyttävät aluksi näteiltä, mutta totuus paljastuu, kun pöksyt vetää jalkaan: hyvin epämukavat alushousut.

Matala vyötärö ahdistaa. Pikkarit ovat samaan aikaan sekä liian löysät että liian kireät.

Housut pyörivät päällä, mutta siitä huolimatta niiden pitsireunukset ovat niin kireät, että ne puristavat pakaraan näkyvät rajat.

Alushousut ratkesivat pitsiosan saumasta jo ensimmäisenä päivänä.

5. Actuelle Hipster Basic, Prisma





Napakka materiaali ja suhteellisen korkealle ylettyvä vyötärö.

Saumat puristavat hieman, joten pepun päälle jäävä sauma tuntuu epämukavalta.

6. Esmara Lingerie Seacell Hipster, Lidl





Nousevat korkeammalle kuin Citymarketin hipsterit.

Pitsisestä pepusta huolimatta todella mukavat päällä. Pysyvät myös paikallaan.

7. Pola Hipster Dona, Tokmanni





Nämä ovat todelliset mummopikkarit. Kalsarimainen ulkomuoto yhdistettynä melkein koko pepun peittäviin hipstereihin ei imartele takapuolta.

Koko on suuri. Housut pyörivät jalassa, ja olo oli epäseksikäs.

8. Actuelle Maxi Bambu, Prisma





Vihdoin korkeavyötäröiset hipsterit! Ehkä mukavimmat alushousut, joita olen koskaan käyttänyt.

Pehmeä ja ohut materiaali on samaan aikaan istuva, mutta myös joustava.

Eivät ehkä historian kauneimmat pöksyt, mutta eivät missään nimessä rumimmastakaan päästä.

Ja voittaja on...

