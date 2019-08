MyStyle

Ethän sorru näihin? Suomalaiset kosmetologit nimeävät tavat ja uskomukset, joista haluavat eroon

1. Valitaan kotitekijä

2. Ei pestä kasvoja – tai pestään, mutta saippualla

3. Perusvoide ei ole ihmeaine

4. Lääkärit hoitavat sairasta ihoa, kosmetologit tervettä

5. Luotetaan sokeasti mainoslauseisiin tai myyntipaikkaan

6. Unohdetaan kunnolliset aurinkovoiteet

7. Sama tuote ei toimi kaikilla

Kun suomalaisilta kosmetologeilta kysyy heidän kysytyimmistä palveluistaan, esille nousevat kasvohoidot ja iho-ongelmat.– Minun asiakkaani pyytävät monesti apua iho-ongelmiin, kuten akneen, juonteisiin ja verisuoniin.Myös kulmakarvojen ehostus ja kynnet kiinnostavat.– Kun aloitin 15 vuotta sittenrakennekynnet laitatettiin ehkä omiin häihin ja otettiin häiden jälkeen äkkiä pois. Nykyään eniten teemme juuri kynsiä. On melkeinpä outoa, jos kynsille ei ole tehty mitään, eräs kosmetologi paljastaa.Kosmetologit näkevät työssään myös epäsuotuisia valintoja kauneudenhoidon suhteen. Viisi ammattilaista eri puolilta Suomea kertoo suomalaisnaisten yleisimmät kauneudenhoidon virheet.Osa ihmisistä haluaa säästää ja valitsee siksi kotitekijän, jolla ei välttämättä ole minkäänlaista koulutusta.– On hyvin vaarallista laitattaa ripsienpidennyksiä tai vaikka rakennekynsiä tyypillä, joka ei tiedä käyttämistään kemikaaleista todennäköisesti juuri mitään. Hänellä tuskin on vakuutuksetkaan kunnossa, kosmetologi painottaa.– Koska meidän alallamme ei ole niin sanottua valvovaa elintä, kuka tahansa voi aloittaa palveluiden tarjonnan netistä tilatuilla tuotteilla. Varsinkin ripsien kanssa tulee vastaan epäonnistuneiden kotitekijöiden jälkien korjaamista.Ripsiliimat ovat huomattavan vahvoja kemikaaleja, ja niillä voi osaamattomissa käsissä saada aikaan pysyviä vaurioita nopeastikin. Kosmetologit kannustavat aina tarkistamaan hoitajan koulutustaustan.Kasvojen pesemättömyys on ehkäpä yleisin virhe, johon monet sortuvat. Meikkiä ei aina jakseta puhdistaa päivän päätteeksi, tai sitten puhdistus tehdään huolimattomasti.– Ihmiset olettavat, että jos ei meikkaa, ei tarvitse puhdistaa kasvoja. Toisaalta olen törmännyt siihenkin usein, että kasvot pestään saippualla, vaikka näin ei kuuluisi tehdä, kosmetologi kertoo.Ihonhoidosta olisi tehtävä rutiini eikä epäsäännöllinen iltapuhde. Kosmetologien mukaan tyypillistä on, että vaikka kasvojen ihoa hoidettaisiin, muu vartalo unohdetaan täysin.Eräs kosmetologi nostaa esille perusvoiteet, jotka ovat hänen mielestään ehkä se isoin aihe, johon liittyviä harhaluuloja hän työssään joutuu jatkuvasti korjaamaan.– Perusvoide kun ei hoida tai korjaa ongelmaa, vaan auttaa oireeseen. Hieman samalla tapaa kuin Burana auttaa jalkakipuun, jos sääriluu on murtunut. Kipu helpottaa hetkeksi, mutta palaa, kun vaikutus lakkaa.Esimerkkinä voisi ajatella esimerkiksi isoa osaa niin sanotun markettikosmetiikan perusvoiteista verrattuna moneen ammattikosmetiikkasarjaan.– Näissä perusvoiteissa ei ole raaka-ainelistalla mitään tai vain vähän ihoa hoitavia aineita. Teho perustuu puoliläpäisevään kalvoon, joka estää ihon omaa kosteutta karkaamasta pois. Jos iholla ei ole kosteutta, sitä kuitenkin pitäisi sinne ensin saada.Kuiva iho kaipaa siis kosteutta, ei niinkään rasvaa.– Eihän ihminen kuumana päivänäkään juo janoonsa öljyä vaan vettä. Monissa markettien ja kaikissa ammattikosmetiikan tuotteissa idea on se, että ongelma pyritään hoitamaan pois. Kosteutta koitetaan saada vietyä ihoon, mutta perusvoiteet koittavat hoitaa kuivan tuntuisen ihon oireen pois.– Ihotautilääkärit hoitavat sairasta ihoa, ja siinä he ovat hyviä! Kosmetologit taasen hoitavat tervettä ihoa, jossa on jokin epätasapaino, kuten kuivuus tai liiallinen rasvaisuus, kosmetologi toteaa.Esimerkiksi atopia on ihosairaus, jonka lääkäri diagnosoi, mutta kuiva iho on eri asia.– Moni mieltää kuitenkin kuivan ihon aina atooppiseksi. Kosmetologit ja ammattikosmetiikka ovat mielestäni yleistettynä parempia hoitamaan kuivaa ihoa kuin ihotautilääkärit. Oikeaa atopiaa taas kuuluu hoidattaa nimenomaan ihotautilääkärillä eikä kosmetologilla, elleivät nämä kaksi tee yhteistyötä.Eräs kosmetologi harmittelee sitä, kuinka ihonhoitotuotteiden suhteen luotetaan liikaa mainoslauseisiin.– Kuuntele ihonhoidon ammattilaista. Älä luota pelkkään mainokseen, vaan selvitä, mitä tuote sisältää ja miten raaka-aineet vaikuttavat iholla. Jos et jaksa itse perehtyä kosmetiikan tulkintaan, luota lähimpään SKY- tai CIDESCO-kosmetologiin, sillä näillä nimikkeillä on taattu koulutus käytynä.Yksi itsepäinen uskomus on se, että apteekista ostettu kosmetiikka olisi automaattisesti parempaa tai turvallisempaa kuin muut.– Moni kuluttaja esimerkiksi olettaa, että kaikki apteekissa myytävä kosmetiikka olisi herkkäihoiselle sopivaa, sairaanhoitajana ja SKY-kosmetologina työskentelevä nainen korostaa.Syvään juurtunut uskomus liittyy myös siihen, ettei täällä pohjoisessa tarvitsisi käyttää korkeita SPF-kertoimia aurinkovoiteissa – ainakaan talvella.– Syksyllä tuleekin aina ryöppy yhteydenottoja, joissa kysytään, kuinka maksaläiskistä pääsee eroon.– Juo vettä riittävästi ja suojaa iho aina auringolta, muistuttaa myös toinen kosmetologi.Omalle iholle valitaan usein vääränlaisia tuotteita tai niitä käytetään väärin. Eritoten kasvoöljyt ovat aineita, joita monet tuppaavat käyttämään väärin.– Sama tuote ei toimi kaikilla samalla tavalla. Jos tuote tuntuu hyvältä, se luultavasti onkin hyvä sinulle. Mututuntuma onkin mielestäni hyvä indikaattori, kosmetologi pohtii.– Myöskään kalliimpi ei aina ole parempi, mutta rahalla toki saa laadukkaampia raaka-aineita ja pidemmälle kehitettyjä pakkauksia, esimerkiksi säilyvyys ilman säilöntäaineita voi olla niissä parempi.