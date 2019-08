”Hampaista puolet jää helposti pesemättä” suuhygienisti varoittaa – tarkista, osaatko suunhoidon 4 perussääntöä

MyStyle

”Hampaista puolet jää helposti pesemättä” suuhygienisti varoittaa – tarkista, osaatko suunhoidon 4 perussääntö

Hampaat tulisi harjata kaksi kertaa vuorokaudessa fluorihammastahnalla ja mieluiten sähköhammasharjalla. Aamulla hampaat kannattaa harjata ensimmäiseksi, jo ennen aamupalaa. Älä hutiloi, harjaa vähintään kaksi minuuttia, jotta plakki lähtee. Lisäksi hammasvälit pitäisi puhdistaa esimerkiksi langalla tai hammasväliharjalla. – Jos hampaiden välejä ei puhdista, hampaiden pinnoista jää noin puolet pesemättä, Oralin suuhygienisti Reetta Tuomola https://www.is.fi/haku/?query=reetta+tuomola huomauttaa. Aterioiden jälkeen olisi hampaille hyödyllistä syödä ksylitolia sisältävää purukumia tai pastilleja. Hampaistaan huolta pitävän janojuoma on vesi. Maustetut kivennäisvedet, limut ja sokerijuomat voivat aiheuttaa reikiä, suuhygienisti muistuttaa.

Kuinka usein lääkäriin tarkistukseen?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue myös:

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/terveys/4-hammaslaakaria-paljastaa-mita-tuotteita-he-itse-kayttavat-yhta

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/terveys/pitaako-hampaat-langata-ennen-vai-jalkeen-hampaidenpesun-hammaslaakari

https://www.menaiset.fi/artikkeli/hyva-olo/tuskallinen-juurihoito-sai-piia-vehvilaisen-kammoamaan-hammaslaakaria-psykologi