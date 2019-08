Puhdistuvatko vaatteet todella alhaisissa lämpötiloissa? Martta vastaa – ja listaa pyykinpesun yleiset harhaluulot

MyStyle

Puhdistuvatko vaatteet todella alhaisissa lämpötiloissa? Martta vastaa – ja listaa pyykinpesun yleiset harhalu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Ei näitä pesukoneeseen

2. Kotivaatteiden kanssa ei niin nökönuukaa

3. Kokeile apuainetta

4. Vältä puolipuhtaiden pesemistä

5. Kuivausrumpuun liittyvät harhaluulot

6. Puhdasta jälkeä tulee myös alhaisissa lämpötiloissa